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О существенном увеличении поголовья скота в стране заявили в Правительстве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Мая 2021, 16:30
О существенном увеличении поголовья скота в стране заявили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил о росте поголовья скота в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате осуществления системной поддержки сектора животноводства за последние годы наблюдается устойчивый рост как племенного поголовья, так и товарного поголовья сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день сохраняется положительная динамика роста удельного веса племенных животных. К примеру, если на 1 января 2010 года количество племенного крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств составляло 344,1 тыс. голов или удельный вес племенных животных к общему поголовью 2,9%, то на 1 января 2021 года количество племенного КРС во всех категориях хозяйств составляло 978,6 тыс. голов или удельный вес племенных животных к общему поголовью вырос до 12,5%, в том числе основное поголовье приходится на отечественные породы как казахская белоголовая и аулиекольская», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, хозяйствами-репродукторами ежегодно реализуются более 109 тысяч голов племеннного молодняка в фермерские хозяйства страны.

«Наблюдается также рост племенного поголовья мелкого рогатого скота (МРС), так например за последние 10 лет количество племенного МРС с 959,5 тыс. голов достигло 2 725,7 тыс. голов или рост на 139,1%, количество племенных лошадей с 109,0 тыс. голов достигло 225,7 тыс. голов или рост на 207,0%. Наряду с этим, в последние годы наблюдается рост числа хозяйств участников программы селекционной и племенной работы с маточным поголовьем крупного рогатого скота (породное преобразование), с использованием быков-производителей мясного направления продуктивности. Так, в 2016 году количество хозяйств, занимающихся породным преобразованием КРС составляло 15,8 тыс. ед., то по итогам 2020 года 25,3 тысяч фермерских хозяйств, занимаются породным преобразованием», - заключил зампремьера.


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