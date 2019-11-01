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О судьбе здания бывшего трамвайного депо в Алматы рассказали в акимате

1 Ноября 2019 16:02
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О судьбе здания бывшего трамвайного депо в Алматы рассказали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Реконструкцию здания бывшего трамвайного депо в Алматы завершат в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Работы по реконструкции зданий и сооружений Depo Evolution по договору должны завершиться в 2021 году.


«Стоимость работ - 2 млрд тенге. Аким приостановил, он ознакомился с этим объектом, хотим привлечь туда инвесторов - сможем ли дальше эксплуатировать этот объект, этот вопрос на стадии решения», - рассказал на заседании Общественного совета Алматы глава Управления комфортной городской среды Куандык Айтмаганбетов.


По планам, на месте бывшего депо будет создан хаб для креативной молодежи.







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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Строительство, Молодежь,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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