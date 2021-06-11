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    17:36, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    О строительстве завода в Жамбылской области по производству вакцины рассказал глава МОН РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК рассказал о ходе строительства завода в Жамбылской области по производству казахстанской вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По заводу в Жамбылской области действительно строительство идет. Несколько раз акимат Жамбылской области информацию предоставлял. Мы, как Министерство образования и науки, согласно положению не имеем компетенции по строительству заводов, выпуску лекарственных препаратов, вакцин, поэтому соответственно сами строить завод в соответствии с законодательством не можем. Поэтому эти средства были переданы акимату Жамбылской области. На сегодняшний день, как заказчик выступает акимат Жамбылской области, они провели конкурс, подготовили проектно-сметную документацию, получили государственную экспертизу на данный документ. Дальше уже, заключив договор с подрядчиком, начали строить завод», - пояснил министр образования.

    По его словам, на сегодняшний день строительно-монтажные работы практически завершены. Что касается оборудования, то почти на 100% завезено.

    «Речь идет о валидации, о монтаже и запуске данного оборудования. В связи с тем, что перед нами стоит задача – в целом сам завод должен отвечать высоким требованиям GMP: чистые помещения, специальные требования, требования к предварительной валидации, стабильности вакцины, маркировке. В связи с этим требуется проведение масштабной работы перед запуском завода, чем на сегодня занимается акимат Жамбылской области и подрядчик», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос журналиста о том, почему мало информации о казахстанской вакцине.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Регионы Казахстана Жамбылская область МОН Акимат Строительство
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