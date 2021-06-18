О строительстве ТЭЦ в Кокшетау высказался Ермек Маржикпаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О строительстве ТЭЦ в Кокшетау на онлайн пресс-конференции в СЦК высказался аким региона Ермек Маржикпаев. По его словам, на прошлой неделе получено технико-экономическое обоснование (ТЭО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Был поднят вопрос водоснабжения нашего областного центра. Вопрос генерации электроэнергии – второй вопрос, который действительно уже долгие годы волнует наше население. Действительно, наверное, наш областной центр – единственный областной центр, где нет своего промышленного производства электроэнергии. Город развивается. Если в 2015 году строили 85-90 тысяч квадратных метров жилья, сейчас строим 250 тысяч. Но, к сожалению, у нас серьезные проблемы с источником теплоснабжения. Поэтому сегодня те мощности, которыми владеют наши районные котельные, региону не хватает. Сегодня у нас есть прямое поручение Главы государства по строительству ТЭЦ. Совместно с Правительством отрабатываем этот вопрос. Буквально на прошлой неделе получили технико-экономическое обоснование (ТЭО), проектируемой ТЭЦ. Несколько параметров поменялось», - прокомментировал аким Акмолинской области.

По его словам, этот проект гораздо усовершенствованный. Очень большая работа проведена по современным технологиям, особенно по разделу экологии.

«Думаю, что проект будет современным и достойным нашего региона. Наш город действительно называют «городом аристонов», потому что у нас нет своей горячей воды. Это тоже связано с ТЭЦ. Горячая вода будет, если будет ТЭЦ», - сказал Ермек Маржикпаев.