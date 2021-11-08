О строительстве ТЭЦ-3 рассказал аким столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства ТЭЦ-3, передает МИА «Казинформ».
«В столице ежегодно строится более трех млн квадратных метров жилья. Учитывая, что отопительный сезон в городе длится порядка семи месяцев и для того чтобы в дальнейшем не возникло дефицита тепловой энергии, ранее возобновили строительство ТЭЦ-3. В ходе объезда проинспектировал ход строительно-монтажных работ на ТЭЦ-3.
ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья. Кроме того, также приступим к строительству двух газовых котельных. Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3 в два раза, что также позволит охватить теплом те участки, где прогнозируется дефицит и участки будущей застройки. Запуск важного стратегического объекта запланирован на отопительный сезон 2022-2023г.
Кроме того, провели работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 все водогрейные котлы перевели на газ. Также в городе продолжаются работы по газификации. Все данные меры позволят не только облегчить условия жизни горожан, но и благоприятно скажутся на экологии города.
Для обеспечения новых домов и будущих районов застройки водоснабжением и канализацией ведём строительство НФС-3 (насосно-фильтровальная станция), проектирование КОС-2 (канализационные очистные сооружения).
Данные вопросы находятся на контроле у руководства страны», - написал аким столицы Алтай Кульгинов.
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