+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: -3 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О строительстве ТЭЦ-3 рассказал аким столицы

8 Ноября 2021 18:16
Поделиться:
О строительстве ТЭЦ-3 рассказал аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства ТЭЦ-3, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дома должны быть полностью обеспечены теплом – Умирзак Шукеев
Спасли жизнь 140 граждан: об установке пожарных датчиков рассказали в МЧС Количество пожаров в жилых домах снизилось на 20% в Казахстане Сотрудники ТЭЦ Семея не могут получить заработную плату

«В столице ежегодно строится более трех млн квадратных метров жилья. Учитывая, что отопительный сезон в городе длится порядка семи месяцев и для того чтобы в дальнейшем не возникло дефицита тепловой энергии, ранее возобновили строительство ТЭЦ-3. В ходе объезда проинспектировал ход строительно-монтажных работ на ТЭЦ-3.

ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья. Кроме того, также приступим к строительству двух газовых котельных. Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3 в два раза, что также позволит охватить теплом те участки, где прогнозируется дефицит и участки будущей застройки. Запуск важного стратегического объекта запланирован на отопительный сезон 2022-2023г.

Кроме того, провели работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 все водогрейные котлы перевели на газ. Также в городе продолжаются работы по газификации. Все данные меры позволят не только облегчить условия жизни горожан, но и благоприятно скажутся на экологии города.

Для обеспечения новых домов и будущих районов застройки водоснабжением и канализацией ведём строительство НФС-3 (насосно-фильтровальная станция), проектирование КОС-2 (канализационные очистные сооружения).

Данные вопросы находятся на контроле у руководства страны», - написал аким столицы Алтай Кульгинов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Строительство   #Отопительный сезон  
Поделиться:
Новости по теме
Дома должны быть полностью обеспечены теплом – Умирзак Шукеев
Спасли жизнь 140 граждан: об установке пожарных датчиков рассказали в МЧС
Количество пожаров в жилых домах снизилось на 20% в Казахстане
Сотрудники ТЭЦ Семея не могут получить заработную плату
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
3 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
4 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
5 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
6 Костанайский чиновник пытался разбогатеть за счёт «фиктивных» командировочных подчинённых
Читайте также
О вреде деструктивных религиозных течений рассказали теологи сотрудникам ДУИС столицы
Шесть киберпреступлений за день раскрыто в столице
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
Костанайский чиновник пытался разбогатеть за счёт «фиктивных» командировочных подчинённых
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив