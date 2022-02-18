О строительстве новых больниц рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев рассказал о планах по строительству новых больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения планирует строительство пяти университетских больниц в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе, Нур-Султан. А также трех многопрофильных в городах Туркестан, Петропавловск и Кокшетау. Строительство запланировано до 2025 года на первом этапе реализации Национального проекта «Здоровая нация», - сказал Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, эти объекты будут построены для оптимизации перечня республиканских проектов ГЧП.

«При этом, остальные 12 проектов будут поэтапно внедряться с 2026 года. Совместно с заинтересованными госорганами будет определена предельная стоимость 1 кв. метра строительства больниц. Также будет определена финансовая модель», - отметил вице-министр.

«Мы уверены, что эти поручения позволят выработать предложения по единому подходу и оптимальному варианту реализации программы по строительству больниц. Сейчас в приоритете строительство университетских больниц. Это связано с необходимостью обеспечить кадрами все остальные проекты, а также позволит применить на практике принцип триединства образования, науки и практики», - добавил Ж. Буркитбаев.