О строительстве ливневых канализаций рассказал аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимой работе по строительству ливневых канализаций, передает МИА «Казинформ».

«Строительство ливневых канализаций, особенно с учетом активного развития столицы, является актуальным направлением. Учитывая, что мощности существующих ливневых канализаций недостаточно, ведем системную работу по строительству ливневок. Часть ливневок уже построили. Сегодня во время объезда посетил один из наших проектов. Остановлюсь подробнее на проводимой нами работе:

Первое. Очистное сооружение, микрорайон Молодежный

Построили очистное сооружение в микрорайоне Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией̆ подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений - свыше 42 тысяч кубометров в сутки. Данное очистное сооружение позволило решить проблему с подтоплениями улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, проспекта Республики, верхней части проспекта Тауелсиздик.

Отличие данного очистного сооружения в том, что оно позволяет обеспечить очистку дождевых и талых вод перед сбросом в реку Есиль. Ранее стоки воды напрямую уходили в реку, что не только загрязняло ее, но и негативно сказывалось на экологии города. Работу самого очистного сооружения запустили осенью прошлого года, в этом же году завершим благоустройство – так как очистное сооружение предусмотрели под землей, над площадкой обустроим сквер, территорию озеленим.

Второе. Магистральный коллектор, проспект Б. Момышулы

Как вы знаете, одним из самых проблемных участков, который при дождях практически полностью уходил под воду, являлся проспект Б. Момышулы. Там мы завершили строительство магистрального коллектора ливневой канализации. Протяженность данной ливневой̆ канализации составляет 500 метров — начало берет от ул. Дауылпаз до улицы Елим-ай (проходит проспект Бауыржана Момышулы). Новое сооружение позволило увеличить пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза.

Третье. Очистные сооружения в жилых массивах

Ранее завершили работы по строительству очистных сооружений и магистрального коллектора в ЖМ Тельмана. Мощность - свыше 36 тыс. кубометров в сутки. Реализация проекта позволила обеспечить отвод поверхностных стоков, которая охватывает собой как ЖМ Тельмана, так и зону перспективной застройки вдоль улицы № 27 и др.

Также очистные сооружения построили в ЖМ Пригородный и в районе логистического центра по шоссе Алаш. В 2019 году решили проблему с ливневой канализацией на двух участках в районе аллеи Мынжылдык.

Четвертое. Ведется строительство

В районе Алматы (ул. Ш.Калдаякова) ведем строительство ливневого коллектора с насосными станциями, так как его функцию на протяжении последних нескольких лет выполняла бытовая канализация, которая не раз давала сбои. Новая ливневка позволит в разы увеличить пропускную мощность, избежать подтопления близлежащих улиц и домов.

Кроме того, учитывая, что район нового вокзала относится к застраивающемуся району, где с каждым годом растет нагрузка на инфраструктуру и инженерные сети, там также будет построена ливневая канализация. Ранее были проблемы, строительство вывели из застоя. Мощность данной ливневки позволит разгрузить аллею Мынжылдык и район вокзала, также она будет рассчитана с учетом перспективной застройки. Также необходимо будет достроить проблемный участок ливневой канализации, расположенной по пр. Улы Дала.

Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений проводим на системном уровне», - написал аким столицы.









Фото: instagram:altay_kulginov_official