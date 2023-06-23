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    14:37, 23 Июнь 2023 | GMT +6

    О строительстве горно-металлургических комбинатов рассказал аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области реализуют три крупных проекта по строительству горно-металлургических комбинатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима области Айдарбека Сапарова, у региона есть потенциал развития горнорудных производств. Имеются запасы олова, циркония, титана, вольфрама и урана.

    «Реализуются три крупных проекта по строительству горно-металлургических комбинатов: на крупнейшем в стране месторождении олова «Сырымбет» и на месторождениях вольфрама «Аксоран» и «Баян». На «Сырымбете» провели разведку, подводим инфраструктуру. Со стороны акимата создаем условия. Ожидается финансирование через БРК. После чего начнется строительство вахтовых поселков, объектов производства и самих горно-металлургических комбинатов», - рассказал А.Сапаров.

    Он добавил, что на месторождениях вольфрама «Аксоран» и «Баян» сначала необходимо провести разведку, после чего приступать к добыче. Проектная документация готова.

    О начале разработки «Сырымбета», где сосредоточены 65% от общих подтвержденных запасов олова в стране, сообщал в 2019-м году прежний глава региона Кумар Аксакалов. Исследовали месторождение на протяжении 18 лет.


    Теги:
    Акимат Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Строительство Промышленность
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