О строительстве горно-металлургических комбинатов рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области реализуют три крупных проекта по строительству горно-металлургических комбинатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области Айдарбека Сапарова, у региона есть потенциал развития горнорудных производств. Имеются запасы олова, циркония, титана, вольфрама и урана.

«Реализуются три крупных проекта по строительству горно-металлургических комбинатов: на крупнейшем в стране месторождении олова «Сырымбет» и на месторождениях вольфрама «Аксоран» и «Баян». На «Сырымбете» провели разведку, подводим инфраструктуру. Со стороны акимата создаем условия. Ожидается финансирование через БРК. После чего начнется строительство вахтовых поселков, объектов производства и самих горно-металлургических комбинатов», - рассказал А.Сапаров.

Он добавил, что на месторождениях вольфрама «Аксоран» и «Баян» сначала необходимо провести разведку, после чего приступать к добыче. Проектная документация готова.

О начале разработки «Сырымбета», где сосредоточены 65% от общих подтвержденных запасов олова в стране, сообщал в 2019-м году прежний глава региона Кумар Аксакалов. Исследовали месторождение на протяжении 18 лет.