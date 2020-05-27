О строительстве БАКАД и запуске электрички рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и о планируемом запуске электрички, которая будет курсировать между городом и областью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того чтобы разгрузить город, необходима объездная дорога, это строящаяся БАКАД. Мы как город со своей стороны уже завершили градиенты дороги до границы области, сейчас идет работа со стороны области. По завершении данный проект окажет большую поддержку по очистке воздуха», - сообщил аким.

Градоначальник также рассказал о запуске электрички.

«Мы вышли с предложением в Правительство о том, чтобы электричкой соединить Алматы с Талгаром, Каскеленом и Узынагашем. Соответствующую работу проводим с «Казахстан Темир жолы». Имеется поддержка и со стороны Елбасы и Президента страны. С Правительством и «Самрук Казыной» отрабатываем. Непростой вопрос, отрабатываются технические стороны. Такую дорогу, соединяющую Алматы с пригородом через электричку, можно запустить, это существенно улучшит ситуацию с транспортом. Люди будут приезжать очень быстро без задержек из пригорода», - заявил Б. Сагинтаев.