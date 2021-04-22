О степени эффективности вакцины «Спутник V» рассказала профессор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об уровне безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» рассказала эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения МЗ РК, профессор Жаннат Сатыбалдиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тут мы можем быть спокойны: во-первых, не будем забывать о том, что на сегодня более 10 млн доз «Спутник V» было использовано в стране-производителе. Значительное число наблюдений, когда мониторятся и рассматриваются все возможные побочные действия вакцины, когда тщательно изучается ее эффективность и собираются все данные, то серьезных побочных реакций на введение этой вакцины не наблюдалось», - сказала Жаннат Сатыбалдиева на лектории Минздрава.

В качестве довода она привела выступление российского академика Александра Гинцбурга.

«Только вчера директор института им. Н.Ф. Гамалеи (место создания и производства вакцины - прим. авт.) Александр Гинцбург выступал по телевидению и озвучил данные о том, что в ходе более 10 млн наблюдений не было зафиксировано тяжелых побочных действий. По последним наблюдениям академиком была озвучена цифра 97%, если говорить об эффективности вакцины», - отметила спикер.

«Это очень высокий показатель. Для примера: вакцина AstraZeneca дает около 70% эффективности. Это означает, что из 100% провакцинированных людей 97% дают защитный титр специфического иммунитета», - подчеркнула профессор.