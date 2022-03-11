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О ставящим под сомнение адвокатскую репутацию термине высказались в Республиканской коллегии

Автор:  
Серик Сабеков
11 Марта 2022, 19:38
О ставящим под сомнение адвокатскую репутацию термине высказались в Республиканской коллегии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель дисциплинарной комиссии адвокатуры Республиканской коллегии адвокатов, адвокат алматинской городской коллегии Данияр Канафин высказался о термине «қызыл адвокат» (красный адвокат), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вынужден с грустью признать, что термин «қызыл адвокат» появился не в связи с январскими событиями. Тем не менее, это проблема всего нашего профессионального сообщества. Об этом писали еще адвокаты в начале 20 века о наших коллегах, которые в ущерб интересов своих подзащитных сотрудничают со своими процессуальными оппонентами, руководствуясь своими неблаговидными мотивами. Здесь адвокатское сообщество, безусловно, должно от этого избавляться всеми доступными способами. Мы у себя в дисциплинарной комиссии стараемся таких адвокатов изгонять», - сказал Данияр Канафин, выступая на круглом столе по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

Ранее о новом термине, ставящим под сомнение адвокатскую репутацию, рассказала Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

«К сожалению, не в обиду будет, уважаемые адвокаты, сказано, появился термин «кызыл адвокат». Здесь просто вопрос вашего адвокатского сообщества. Коллеги, которые участвуют, вы же можете тоже объединиться и также, как определенные общественные комиссии действуют в части вопросов изменения меры пресечения, содержания под стражей, чтобы было заменено на альтернативные меры, со своей стороны принципиально проработать эти вопросы. Потому что дальнейшее укрепление вот этого обидного термина ставит в целом под сомнение саму адвокатскую репутацию. Это с другой стороны ставит под сомнение и гуманную цель государства, когда из бюджета оплачивают расходы оказания этой помощи. Оплачивают для того, чтобы сделать более доступной и обеспечить права гражданина на защиту. Мы эти цели, к сожалению, в ходе массовых беспорядков, массовых нарушений немножко показали и поставили под сомнение», - подчеркнула Эльвира Азимова.


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