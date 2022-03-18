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    21:40, 17 Март 2022 | GMT +6

    О стабилизации цен на стройматериалы сообщили на заседании оперштаба по антикризисным мерам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 марта в Правительстве состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. На заседании были рассмотрены вопросы по развитию строительной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев проинформировал, что в текущем году в Казахстане ожидается строительство 15,1 млн кв. метров жилья. На реализацию проектов жилья и льготного кредитования будет направлено 492 млрд тенге, на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры - 1,4 трлн тенге.

    Также отмечено, что наблюдается стабилизация цен на строительные материалы, особенно по арматуре стоимость снизилась на 3 %, газоблоку на 3 %, стекло на 17,6 %.

    Совместно с бизнес сообществом прорабатываются оперативные и системные меры в части государственных закупок и по развитию коммерческого жилья.

    Основной акцент поставлен на рассмотрение механизма администрирования строительных процессов (выдача разрешений на строительство, архитектурно-планировочного задания и согласования эскизного проекта) и другие актуальные вопросы.

    Следующее заседание Оперативного Штаба состоится 21 марта.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Строительство
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