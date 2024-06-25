О срывах сроков ремонтов на ТЭЦ заявили в Минэнерго

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил о срывах сроков ремонтов на ТЭЦ в некоторых регионах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минэнерго, в 2024 году запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Сегодня на разных стадиях ремонты ведутся на 3-х энергоблоках, 32-х котлах и 16-и турбинах. Завершены ремонты на 1-м энергоблоке, 6-и котлах и 9 -и турбинах.

- Также в 2024 году запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью около 20,8 тыс. км, 423 единиц высоковольтных подстанций. Уже выполнен ремонт 4,1 тыс. км линий электропередачи и 227 подстанций, 909 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, - сказал Алмасадам Саткалиев.

Министр сообщил, что сегодня отмечается несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования на электрических станциях в Жамбылской (АО «Таразэнергоцентр» ТЭЦ-4), Карагандинской (АО «Qarmet» ТЭЦ-2, ГРЭС Топар) и Павлодарской (АО «Павлодарэнерго») областях.

Кроме того, министерством определены энергопредприятия, к подготовке к отопительному периоду которых будет дополнительное внимание.

Риддер ТЭЦ

А. Саткалиев поручил ускорить начало ремонта котла 5, к ремонту которого еще не приступили. По его словам, важно завершить в намеченные сроки замену циркуляционного водовода,ремонт турбины 4 и очистку золоотвала.

Экибастузская ТЭЦ

Министр отметил, что сроки начала ремонтных работ перенесены с мая на третью декаду июня. В связи с чем, необходимо обеспечить завершение запланированных ремонтов 4 водогрейных котлов до сентября этого года.

ТЭЦ-2 Темиртау

Срок начала ремонта котла 1 на ТЭЦ-2 АО «Qarmet» перенесен на 2 месяца, с июня на август. Объемы работ планируется сократить. По строительству нового котла 7 необходимо ускорение работ, заявил Саткалиев.

Кроме того, по его словам, на Жезказганской ТЭЦ необходимо ускорить ремонт котла 5 до сентября для обеспечения должного резерва.

Из-за переносов части ремонтов с 2023 на 2024 год на электростанциях ТОО «МАЭК» также необходимо ускорить выполнение всех запланированных ремонтных работ.

На Кентауской ТЭЦ не начат ремонт котла 5, а по реконструкции котлов 8, 11 имеется отставание (от 3 до 24 суток). А реконструкция котлов 7 и 12 только начата.

На Степногорской ТЭЦ также отмечены переносы сроков ремонтов на более поздний срок, добавил министр.