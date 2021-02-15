О способах хищения денег интернет-мошенниками рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали, какие виды интернет-мошенничеств совершаются чаще, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, для профилактики и раскрытия интернет-мошенничеств, выявления и задержания совершающих их лиц с 9 по 11 февраля на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-Fraud». За три дня проведения мероприятия зарегистрировано более 300 преступлений.

«Самым распространенным видом мошенничества остается размещение на торговых интернет-площадках объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленного на третьих лиц», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.

«Так, сотрудниками столичного департамента полиции задержан молодой человек, который размещал в социальной сети Instagram мошеннические объявления о продаже телефонов марки «Iphone». Он изобличен в совершении 15 мошенничеств, общий ущерб составил около трех миллионов тенге», - сообщил спикер.

Он также отметил, что участились случаи незаконного оформления онлайн-займов в микрокредитных организациях. Преступники ищут различные способы получить через интернет персональные данные граждан.

«К примеру, житель Шымкента в социальных сетях находил объявления о найденных документах. Получив данные со снимков удостоверений личности, мошенник оформил около 50 онлайн-кредитов на жителей различных областей.

В МВД рассказали, что не менее распространен вид мошенничества под предлогом выгодных вложений.

«Обычно в социальных сетях размещается реклама с предложением вложить деньги на букмекерские ставки, бирже. При этом мошенник убеждает своих жертв в том, что владеет нужной информацией для гарантированного получения прибыли. Это могут быть прогнозы результатов различных игр и соревнований, биржевые котировки известных крупных компаний и так далее. Так, за аналогичные преступления задержана жительница Карагандинской области, которая завладела более чем 4 миллионами тенге доверчивых граждан», - отметил К. Нурмагамбетов.

Известны и другие способы завладения персональными данными граждан для получения доступа к банковским картам и депозитам. Как проинформировали в ведомстве, зарегистрированы случаи, когда гражданам звонят так называемые «представители банка» и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты на карте и CVV-код на ее обороте.

«С помощью полученных данных подключается интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги. Или же мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, которые на самом деле принадлежит им. В других случаях мошенники через WhatsApp звонят гражданам по объявлениям о продаже и предлагают принять задаток на банковскую карту. Для того чтобы якобы подтвердить перевод и доставку товара, мошенники направляют продавцу ссылку и просят ее заполнить. На самом деле ссылка является фишинговой и предназначена для сбора информации о карточных счетах граждан. Получив эти данные, мошенники переводят денежные средства с банковских счетов потерпевших. Зарегистрированы факты, когда мошенники направляют гражданам ссылки на приложения, которые обеспечивают удаленный доступ к устройству. Получив доступ, преступники уже контролируют счета», - заявил заместитель начальника департамента криминальной полиции.

Ранее в МВД отметили учащение случаев киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей. В прошлом году в Казахстане совершено 14 тысяч таких преступлений, в январе текущего года - свыше 1 700.



