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О спасении беременной женщины на борту санавиации рассказала фтизиатр из Павлодара

Автор:  
Антон Гагарин
20 Июня 2021, 15:08
О спасении беременной женщины на борту санавиации рассказала фтизиатр из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Маулида Абдуловна Сарлыбаева из Павлодарского тубдиспансера вспомнила необыкновенные истории из своей трудовой деятельности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я по желанию пошла во фтизиатрию, - рассказала М.А. Сарлыбаева. – В Целиноградском мединституте, когда пошла на кафедру рентгенологии, мне дали снимок – все сидели в раздумьях, а я сразу что-то увидела в лёгких. Преподаватель похвалила», - вспоминает врач.

В тот момент Маулида Сарлыбаева, по её словам, увидела в лёгких человека по их чёрно-белому рентген-снимку образование, изменение. Однако студентка не заметила грудь на снимке.

Оказалось, что в её руках был снимок больной с ампутированной грудью.

«Пациентка была прооперирована, оказывается, из-за рака груди. Я решила, что мне надо туда, где лечат лёгкие, и пошла во фтизиатрию», - рассказывает Маулида Сарлыбаева.

Она окончила институт, затем четыре года проработала в Северном Казахстане, после трудилась в районной больнице тогда ещё Целиноградской области, 20 лет была главным врачом противотуберкулёзной больницы. Наступили перестроечные времена. Маулида Сарлыбаева решила переехать в город. С 2002 года трудится в павлодарском тубдиспансере. Фтизиатром работает всю жизнь.

М.А. Сарлыбаева – не единственный медик в семье. Её племянница стала окулистом, живёт в Нур-Султане. Маулида Абдуловна, хоть и работает в другой медицинской сфере, когда надо, даёт ей советы.

Однажды Маулиде Абдуловне пришлось транспортировать из Ерейментау в целиноградский облтубдиспансер беременную женщину, которой совсем скоро предстояло рожать. Одно её лёгкое поджало воздухом, в медицине это называют пневматоракс. Второе лёгкое пациентки не работало вовсе, ситуация была тяжёлой. Не помогала и погода.

«Мороз 30 градусов. Нам пришлось её везти в одиннадцать часов ночи на самолёте-кукурузнике санавиации Ан-2, который вдобавок был холодным; из лёгких надо было откачивать воздух, - рассказывает врач. – Я всю дорогу дрожала, но мы довезли её».

Условия, в которых тогда работали врачи, требовали от них порой не просто профессионализма, а немыслимого напряжения сил. Сейчас многое стало проще. Лучше стало оснащение, качественнее – препараты, быстрее – транспорт скорой помощи.

«Самое важное в профессии врача – любить своих пациентов. Я их люблю, сочувствую им, пытаюсь их понять, - рассуждает она. – Надо прислушиваться к своим больным, они все разные. Есть пациенты, которые когда-то попали ко мне подростками, а теперь им по 30 лет, но мы поддерживаем связь».

Маулида Сарлыбаева говорит, что само слово «туберкулёз» страшно. Болезнь эта смертельна, но она излечима. Поэтому нет больше счастья, чем пациенты, которых врач поставил на ноги, да так, что больше они в больницу не возвращаются.

Напомним, каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника.


Павлодарская область   Здравоохранение   День медицинского работника   Регионы Казахстана   Общество  
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