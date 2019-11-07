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О совпадениях, выдуманных и реальных историях в комедии «Аким» рассказал Нуртас Адамбай

7 Ноября 2019 11:42
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О совпадениях, выдуманных и реальных историях в комедии «Аким» рассказал Нуртас Адамбай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел пресс-показ комедийного фильма «Аким», режиссером которого является Нуртас Адамбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Название к фильму мне предложил экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Когда мы с ним познакомились и обсуждали кинематографию, он сказал, почему бы не снять фильм «Аким» Но ту историю, которую мы с ним обсудили, я не утвердил. Впоследствии я всю историю поменял, но название пришлось по душе и мы его оставили», - сказал Нуртас Адамбай после показа.

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого мажора по имени Азамат, привыкшего к комфортной городской жизни. По стечению непредвиденных обстоятельств его отправляют работать акимом в отдаленный поселок - Таза Булак, где его ждут разные испытания. С первого дня пребывания новоиспеченный аким мечтает вернуться в город. Причиной является - отсутствие мобильной связи, уличные туалет и душ, незнание государственного языка, регулярное отключение электричества.


Его отец, обладающий «большими связями», обещает «решить этот вопрос», но до этого Азамату придется «поиграть в хорошего акима». Он вынужден согласиться. Со временем он заводит там друга в лице соседского мальчика Макжана. Следуя плану отца, Азамат начинает делать вид, что учит казахский язык, познакомившись с молодой учительницей Гульназ. Постепенно, сам того не желая, молодой Аким начинает задумываться над проблемами местных жителей. В конце концов, перед ним встаёт вопрос: попытаться помочь простым жителям поселка или, забыв обо всем, вернуться в прежнюю жизнь.

Как заверил сам продюсер, режиссер и актер комедии Нуртас Адамбай, фильм снимался всего за 16-17 дней. Съемки проходили в одном из поселков, расположенных в 300 км от Алматы.

«У нас было несколько вариантов. Думали снимать про актера или учителя, который по воле судьбы окажется в ауле, но остановились на акиме, потому что в таком варианте можно было поднять какие-то социальные вопросы. А что касается аула, то я помню по своим детским воспоминаниям такие аулы. Там жили мои дедушка с бабушкой, и поэтому, когда я писал сценарий, основывался на детских воспоминаниях», - сказал он.


По словам Нуртаса Адамбая, идея фильма взята из каких-то жизненных ситуаций, но в большей степени она выдуманная.

«Все зависит от человека, и это мы пытались показать в кино. Думаю, что нам всем иногда было бы полезно не оставаться под давлением каких-то стереотипов, навязанных нам. Нужно стремиться и надеяться на лучшее, тогда у нас все получится. После съемок со мной связался молодой аким одного из поселков в ЗКО. Он говорил, что открывает там первый современный кинотеатр, даже здесь есть какое-то совпадение, и это все реально», - добавил Адамбай.

В фильме также задействованы такие актеры, как Гульназ Жоланова, Кайрат Адильгерей, Дархан Дайырбек, Надиль Нурахметов и другие. Нуртас Адамбай не исключил возможность выхода продолжения комедии.


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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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