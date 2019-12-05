Новости
О сотрудничестве с Германией в дуальном образовании рассказал Президент РК
5 Декабря 2019 21:53
Поделиться:
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – О сотрудничестве с Германией в сфере дуального образования рассказал Президент Казахстана на пресс-конференцию для представителей СМИ в Берлине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Новости по темеАнгела Меркель: Германия заинтересована в укреплении сотрудничества с Казахстаном Касым-Жомарт Токаев встретился с Франк-Вальтером Штайнмайером Опубликовано видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель
Касым-Жомарту Токаеву задали вопрос о сотрудничестве в рамках внедрения в Казахстане системы дуального образования.
«Действительно, дуальное образование имеет очень большое значение для развития нашей экономики. Мы использовали немецкий опыт, сотрудничаем с Германией в этом деле и продолжим сотрудничество», - сказал Президент РК.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Образование, Германия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент РК провёл встречу с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером
- Ангела Меркель: Германия заинтересована в укреплении сотрудничества с Казахстаном
- Касым-Жомарт Токаев встретился с Франк-Вальтером Штайнмайером
- Опубликовано видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель
- Президент РК: Цель моего визита – придание дополнительного импульса сотрудничеству между нашими странами
- Нет повода для драматизации ситуации - Ерлан Карин
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047