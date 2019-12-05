О сотрудничестве с Германией в дуальном образовании рассказал Президент РК

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – О сотрудничестве с Германией в сфере дуального образования рассказал Президент Казахстана на пресс-конференцию для представителей СМИ в Берлине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Касым-Жомарту Токаеву задали вопрос о сотрудничестве в рамках внедрения в Казахстане системы дуального образования.

«Действительно, дуальное образование имеет очень большое значение для развития нашей экономики. Мы использовали немецкий опыт, сотрудничаем с Германией в этом деле и продолжим сотрудничество», - сказал Президент РК.