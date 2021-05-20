О состоянии упавшего с высотки в столице строителя сообщили медики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии упавшего с высотки строителя сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 мая по линии скорой медицинской помощи в Многопрофильную городскую больницу № 2 доставлен пациент 1984 года рождения, который со слов очевидцев упал с высоты 10 метров. При поступлении в больницу пациент был без сознания. Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Также у пациента имеется множество различных травм тела», - сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что мужчина находится под наблюдением всего медицинского персонала, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в столице с 10-го этажа упал строитель.