О состоянии упавшего с высотки в столице строителя сообщили медики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии упавшего с высотки строителя сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«20 мая по линии скорой медицинской помощи в Многопрофильную городскую больницу № 2 доставлен пациент 1984 года рождения, который со слов очевидцев упал с высоты 10 метров. При поступлении в больницу пациент был без сознания. Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Также у пациента имеется множество различных травм тела», - сообщили в ведомстве.
В управлении добавили, что мужчина находится под наблюдением всего медицинского персонала, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в столице с 10-го этажа упал строитель.
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