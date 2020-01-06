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О состоянии сбившего насмерть пешехода в Алматы водителя троллейбуса рассказали врачи

6 Января 2020 14:28
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О состоянии сбившего насмерть пешехода в Алматы водителя троллейбуса рассказали врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком сейчас состоянии водитель троллейбуса, сбивший насмерть пешехода в Алматы, рассказали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы

Водитель доставлен бригадой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №7.

«При обследовании врачами выставлен диагноз: «синдром Мэллори-Вейсса, осложненный кровотечением». Врачами были проведены все соответствующие мероприятия, проведена компьютерная томография головного мозга, осмотрен травматологом, нейрохирургом, хирургом. В результате черепно-мозговая травма исключена. В настоящее время состояние пациента стабильно тяжелое. Находится в хирургическом отделении. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объёме», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

Напомним, водитель троллейбуса 5 января около 23:20 насмерть сбил пешехода в Алматы. Причину объяснили в автопарке. Полицейские Алматы проводят досудебное расследование под данному факту.
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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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