О состоянии сбившего насмерть пешехода в Алматы водителя троллейбуса рассказали врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком сейчас состоянии водитель троллейбуса, сбивший насмерть пешехода в Алматы, рассказали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водитель доставлен бригадой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №7.

«При обследовании врачами выставлен диагноз: «синдром Мэллори-Вейсса, осложненный кровотечением». Врачами были проведены все соответствующие мероприятия, проведена компьютерная томография головного мозга, осмотрен травматологом, нейрохирургом, хирургом. В результате черепно-мозговая травма исключена. В настоящее время состояние пациента стабильно тяжелое. Находится в хирургическом отделении. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объёме», - сообщили в управлении общественного здоровья города.