О состоянии пострадавших в массовом ДТП детей рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы несколько машин попали в ДТП, четверо детей пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла днем 27 февраля в районе пересечения улиц Сатпаева и Тургут Озала.

По данным пресс-службы управления общественного здоровья, четверо детей доставлены бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи.

«У двоих детей диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленные раны. Врачами предложена госпитализация, от которой родители отказались, двоим детям выставлен диагноз - ушибленные раны мягких тканей, отправлены на амбулаторное лечение», - сообщили в управлении.