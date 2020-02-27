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О состоянии пострадавших в массовом ДТП детей рассказали в Алматы

27 Февраля 2020 20:16
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О состоянии пострадавших в массовом ДТП детей рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы несколько машин попали в ДТП, четверо детей пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Авария произошла днем 27 февраля в районе пересечения улиц Сатпаева и Тургут Озала.

По данным пресс-службы управления общественного здоровья, четверо детей доставлены бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи.

«У двоих детей диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленные раны. Врачами предложена госпитализация, от которой родители отказались, двоим детям выставлен диагноз - ушибленные раны мягких тканей, отправлены на амбулаторное лечение», - сообщили в управлении.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Здравоохранение, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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