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    11:43, 25 Март 2021 | GMT +6

    О состоянии пострадавших в авиакатастрофе военного самолета близ Алматы рассказал врач

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы оценил главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состояние стабильно тяжелое, наблюдаются в условиях реанимации. Оба пациента в сознании», - прокомментировал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

    Ранее руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев подробно рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе и заявил, что им оказывается вся необходимая помощь.

    Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал военный самолет АН-26.. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших были доставлены в ГКБ №4 Алматы. Они находятся в реанимации.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС КНБ Алматы Происшествия
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