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    14:43, 15 Март 2021 | GMT +6

    О состоянии пострадавших в авиакатастрофе близ Алматы рассказали врачи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил заведующий отделением политравмы ГКБ №4 Даурен Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Двое пострадавших в авиакатастрофе 13 марта поступили в ГКБ №4 в 18:05 в крайне тяжелом состоянии. Обоим проведен городской консилиум в составе специалистов стационаров и ведомственной медслужбы. Проводится интенсивная терапия в ОАРИТ. На 15 марта состояние их остаётся стабильно тяжелым», - прокомментировал Даурен Тусупов.

    Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал самолет АН-26. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Они находятся в реанимации.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.


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