О состоянии пострадавших саперов в Арыси сообщил глава МО РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев прокомментировал случай с самопроизвольной детонацией фрагмента боеприпаса недалеко от города Арысь, в результате которого пострадали 10 саперов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внутри территории воинской части принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить личный состав. Но, к сожалению, по разным причинам такие случаи, как детонация или взрыв, могут происходить. Причину конкретную устанавливает следствие», - сказал Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Глава Минобороны заверил, что пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая помощь.

«Военнослужащие, которые пострадали 21 числа, оперативно были доставлены в госпиталь, им оказывается вся необходимая медпомощь, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Состояние одного - средней тяжести и состояние шестерых удовлетворительное. Мы надеемся, что скоро они смогут вернуться в строй», - отметил Нурлан Ермекбаев.

Министр также добавил, что законом предусмотрена материальная компенсация получившим ранения во время выполнения служебных работ.

«После выздоровления состояние здоровья военных будет оценено медработниками. Если они будут признаны годными, то, конечно, они вернутся в строй. Жителям беспокоиться не о чем. Найти и обнаружить за пределами воинской части, такое исключать нельзя. Но 99 % этих фрагментов не взрывоопасны. Тем не менее, мы призываем жителей быть очень осторожными и соблюдать меры безопасности. Внутри воинской части риски остаются. Работы там еще много», - пояснил Нурлан Ермекбаев.

По его словам, некоторые эксперты предлагали уничтожать фрагменты боеприпасов внутри воинской части на месте.

«Например, с помощью спецтехники. Но что может произойти? Может произойти - 1,2,3 взрыва не такой большой мощности, но они могут вызвать недовольство местных жителей, потому что дома расположены очень близко. Плюс может быть разлет осколков. Поэтому в интересах местных жителей было принято решение вывозить все на расстояние не менее 60 км на спецполигон и уничтожать там. Но всегда самая опасная работа – вывоз и уничтожение. При таких работах могут быть различные случаи. Поэтому военнослужащие осознанно берут на себя такой риск - вывозят, уничтожают , чтобы обеспечить спокойствие и безопасность местных жителей», - резюмировал Нурлан Ермекбаев.

Ранее сообщалось, что в 60 км от Арыси произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса, пострадали 10 саперов.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.