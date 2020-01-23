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О состоянии пострадавшего сварщика рассказали акмолинские врачи

23 Января 2020 13:29
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О состоянии пострадавшего сварщика рассказали акмолинские врачи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Врачи оценивают состояние пострадавшего при падении стрелы крана сварщика как тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, 22 января около 16 часов в результате несчастного случая с множественными травмами в отделение неотложной медицинской помощи Степногорской многопрофильной городской больницы поступил 45-летний пострадавший. После обследования пациент был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«Состояние пациента тяжелое, стабильное, находится в сознании. Проводятся все необходимые лечебные мероприятия», - добавили врачи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области стрела крана упала на самоходную вышку, в результате чего один рабочий госпитализирован, другой – скончался.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Оксана Матасова

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