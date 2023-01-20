О состоянии пострадавшего при пожаре в Таразе спасателя рассказали в ДЧС

20 Января 2023, 22:26

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О получившем электротравму при пожаре на рынке «Аксай» в Таразе рассказали в департаменте по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Удар электрическим током от обрыва электропроводки получил младший сержант гражданской защиты специализированной пожарной части №1 города Тараза ДЧС Жамбылской области Нурболат Конакбай, - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. – Это произошло при подготовке к началу работ по тушению пожара в процессе боевого развертывания пожарных рукавов».

Сейчас 25-летний сержант гражданской защиты Нурболат Конакбай находится в реанимационном отделении Таразской многопрофильной больницы под постоянным наблюдением врачей. По словам медиков, на данный момент состояние его среднее, стабильное.

Как сообщалось ранее, сегодня днем загорелась кровля двухэтажного торгового здания на рынке «Аксай». При пожаре пострадал 25-летний сержант гражданской защиты, а также две женщины 39 и 55 лет, которым врачи диагностировали нервное расстройство. Жамбылским спасателям понадобилось более часа, чтобы ликвидировать пожар.