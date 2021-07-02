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    17:11, 02 Июль 2021 | GMT +6

    О состоянии нулевого пациента с дельта-штаммом рассказал Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О состоянии нулевого пациента с дельта-штаммом рассказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По нулевому пациенту мы выяснили, что это произошло при посещении торговых объектов. Как раз в тот момент она занималась ремонтом квартиры, и при посещении больших строительных магазинов произошло вероятное заражение. Состояние и мамы, и ребенка в настоящее время удовлетворительное, они выписаны из больницы с улучшением и находятся дома под наблюдением врачей», - ответил Ж. Бекшин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

    Напомним, индийским штаммом коронавирусной инфекцией в Алматы первой заразилась женщина, а позже ее ребенок.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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