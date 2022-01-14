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О состоянии активов Нацфонда  сообщили в Нацбанке РК

14 Января 2022 13:57
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О состоянии активов Нацфонда  сообщили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в 2021 году, рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По предварительным данным на конец 2021 года, валютные активы Национального фонда составили 55,3 млрд долларов США, увеличившись на 404 млн долларов США за декабрь месяц», - сообщила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.

В первую очередь, как отметила зампред Нацбанка, в ноябре 2021 года произошла значительная коррекция рынков ввиду выявления нового омикрон-штамма. Однако, уже в декабре участники рынка были настроены более оптимистично на фоне отхода от практики масштабных локдаунов. В результате по итогам декабря наблюдалось восстановление на финансовых рынках. Инвестиционный доход Национального фонда по итогам декабря сложился положительным и составил 916 млн долларов США.

При этом, в целях выделения гарантированного и целевого трансфертов в размере 368 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 839 млн долларов США.

В целом, на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет активы Национального фонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов США.

«В прошедшем году для обеспечения выделения трансфертов в бюджет на 4,5 трлн тенге из Национального фонда было продано валютных активов на 9,6 млрд долларов США. Поступления в иностранной валюте в фонд за год составили 3,9 млрд долларов США», - добавила Алия Молдабекова.

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#Нацбанк Казахстана   #Нацбюро   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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