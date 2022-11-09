О сохранении старинных зданий и строительстве нового театра в Семее рассказал аким Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - О сохранении старинных зданий и строительстве нового театра в городе Семее рассказал аким Абайской области на встрече с журналистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По его словам, помимо работы по комплексному плану области, генеральному плану города Семея, начата работа по сохранению культурно-исторического наследия, решается судьба старинных зданий. К примеру, в Семее сохранилась первая паровая мельница, построенная купцами Мусиными еще в 1890 году. Заложено строительство еще одного моста через Иртыш, запланировано строительство набережной в левобережной части Семея.

«Планируется строительство Ледового дворца с несколькими игровыми залами, в планах – строительство нового театра, потому что у нас три театральных коллектива вынуждены работать в одном здании», - отметил Нурлан Уранхаев.