О сложностях будущей посевной кампании рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Особенности предстоящей посевной кампании обсудили на коллегии управления сельского хозяйства в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году весенне-полевые работы будут проходить в условиях недостатка влаги. Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов сообщил, что сейчас влагообеспеченность в среднем от 40 до 60 мм в метровом слое снега.

«Важнейшим приемом является снегозадержание, что позволит улучшить позиции по запасам продуктивной влаги. Хотя бы 150 мм влаги должны иметь перед посевной. Сейчас важно ее сохранить. Отсутствие влаги будет определяющим и в применении предпосевной обработки. Настороженность, которая сегодня есть – рост цены по глифосат. Им нужно запастись заранее. В прошлом году стоил 3,2-3,5 тысячи, сейчас - от 5,5-6 тысяч тенге. Резко поднялась цена на минеральные удобрения. Практически вся группа амофоса – 400 тысяч тенге, селитра – 300 тысяч тенге. Основным фактором при наличии продуктивной имеющейся влаги будет грамотное применение удобрений», - сказал М. Тасмаганбетов.

Он рекомендовал рационально подойти к структуре посевов. По его словам, уже поступили заявки на сев 800 тысяч га льна.

«Понятно, что ценовая политика изменилась. Цена льна дошла до 350 тысяч тенге. Но севооборот никто не отменял. Нужно, чтобы это не превратилось в компанейщину. Это было с рапсом, когда не имея определенных навыков занимались им. В этом году такая же ситуация складывается со льном», - отметил М.Тасмаганбетов.

В этом году увеличилась посевная площадь подсолнечника. По предварительной структуре в этом году ожидается посев на 100 тысяч га, в прошлом году засевали 61 тысячу га.

Резервом по зерновой группе М.Тасмаганбетов назвал твердую пшеницу. В прошлом году не было проблем по стекловидности. По паровому фону, считает первый замакима области, можно получать 20 центнеров с гектара. Тонна твердой пшеницы стоит 220 тысяч тенге.

«Много стали применять жидких удобрений. Девять мини-заводов работают в регионе. Мы видим в этом резерв. По минеральным удобрениям: из 170 тысяч га заявки на 50 тысяч есть. Весной будет ажиотаж по вагонам. В прошлом году были проблемы. Поэтому нужно заранее решать вопрос», - сказал М. Тасмаганбетов.

Рекомендовал он аграриям следовать установленным срокам сева.

«В прошлом году увлеклись сроками. Оптимальные сроки по зерновой группе у нас – после 20 мая. Мы всегда сеяли под июльские осадки, и сроки сева в начале мая приводят к плачевным результатам. Площади большие, понятно, но хотя бы не раньше 15 мая»,- подчеркнул М. Тасмаганбетов.