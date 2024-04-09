О ситуации на казахстанских водохранилищах сообщили в Минводы

Сейчас основные усилия Министерства воды и водных ресурсов направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод. Об этом сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Из-за формирования паводкового стока по рекам Тобол и Жайык на территории России, министр водных ресурсов продолжает ежечасно обмениваться гидрологическими данными с Росгидрометом, — рассказала Молдир Абдуалиева.

В ходе брифинга стало известна ситуации на казахстанских водохранилищах, к этому часу.

Акмолинская область

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.

Актюбинская область

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%, объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошел.

Восточно-Казахстанская область

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе.

Западно-Казахстанская область

В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 65%, они также работают в штатном режиме. В регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке — 1680 кубометров в секунду.

— До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней, поэтому, чтобы предотвратить подтопления, Министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русла реки от ледяного покрова и исключают заторы.

Карагандинская область

4 крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в них прошел.

Костанайская область

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье.

- Сохраняется напряженная обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс 2640 кубометров в секунду. Но ежечасно наблюдается спад притока. Сейчас на месте работают специалисты Министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды, — добавила официальный представитель на площадке СЦК.

Спикер уточнила, что два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. На всех объектах ведутся круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах.

Министерство инициировало создание Национальной гидрогеологической службы. Благодаря этому будут взяты на контроль вопросы рационального использования подземных вод. А именно — для питьевого водоснабжения, орошения и пастбищного животноводства.

Также будут проводиться поисково-разведочные работы и будет осуществляться государственный мониторинг, заявила представитель Министерства воды и водных ресурсов.