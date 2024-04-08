В Казахстане будет создана «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»

В Казахстане создается некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология», которое будет отвечать за цифровизацию управления подземными водными ресурсами. Соответствующее постановление опубликовало правительство на сайте открытых НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Создать некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» (далее — НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, — говорится в документе.

Основными предметами деятельности НАО определены цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых и картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования земли.

Проект доступен для публичного обсуждения до 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Национальная гидрогеологическая служба создается при Министерстве водных ресурсов и ирригации РК по поручению Президента Казахстана.