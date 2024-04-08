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    11:32, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане будет создана «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»

    вода
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Казахстане создается некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология», которое будет отвечать за цифровизацию управления подземными водными ресурсами. Соответствующее постановление опубликовало правительство на сайте открытых НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Создать некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» (далее — НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, — говорится в документе.

    Основными предметами деятельности НАО определены цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых и картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования земли.

    Проект доступен для публичного обсуждения до 19 апреля.

    Ранее сообщалось, что Национальная гидрогеологическая служба создается при Министерстве водных ресурсов и ирригации РК по поручению Президента Казахстана.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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