Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

О ситуации с Tengri Bank высказался зампред агентства РК

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Апреля 2020, 15:50
О ситуации с Tengri Bank высказался зампред агентства РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на онлайн-брифинге в СЦК в Алматы прокомментировал ситуацию с Tengri Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, нету никакого решения или факта о том, что Tengri Bank обанкротился. Банк в силу временных трудностей установил определенные лимиты на снятия денежных средств со счетов. Мы проблему видим, считаем, что это прежде всего задача банков и акционеров. У банка достаточно крупный акционер с хорошим рейтингом. Сейчас находимся в диалоге с акционером и при необходимости все надзорные меры принимается и будет приниматься», - сказал он.

Ранее банк уведомил о том, что с 14 апреля 2020 года вводятся временные ограничения в виде совокупного суточного лимита на расходные операции с использованием платежных карточек, выпущенных банком - в размере 50 000 тенге в сутки.


Банки   Алматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев