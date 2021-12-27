О ситуации с расследованием авиакатастрофы с Fokker-100 в аэропорту Алматы сообщили в МИИР
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ровно два года назад МИИР РК была создана комиссия по факту крушения утром 27 декабря 2019 года на территорииаэропорта города Алматы воздушного судна Fokker 100 авиакомпании Bek Air с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
В расследовании авиакатастрофы, в соответствии с законодательством РК и Приложением № 13 к Конвенции о международной организаций гражданской авиации (ИКАО) в сфере расследования авиационных происшествий, принимали участие уполномоченные представители от Бюро по безопасности Королевства Нидерланды и Межгосударственный авиационный комитет, уполномоченный представитель подразделения по расследованию авиационных происшествий Королевства Великобритании, а также их советники (специалисты владельца сертификата воздушного судна типа Fokker-100 – «Fokker Services B.V» (Королевства Нидерланды) и завода-изготовителя «Rolls Royse» «Королевства Великобритании»).
Немаловажным фактором задержки расследования для установления причины авиационного происшествия стали связанные с пандемией Covid-19 локдауны, которые в значительной степени повлияли на работу управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, а также иностранных коллег, принимавших участие. Бюро по безопасности Королевства Нидерланды в октябре 2021 года представило результаты исследования элементов несущих поверхностей воздушного судна, которые были демонтированы Комиссией и направлены к ним.
В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, все необходимые материалы и результаты исследований комиссией собраны, получены заключения от всех заинтересованных государств-участников расследования, составлен и согласован проект окончательного отчёта.
Данный проект отчёта по расследованию, в соответствии с Приложением № 13 ИКАО был отправлен на согласование и получение существенных замечаний государствам, принимавших участие в расследовании.
Официальный срок согласования – 60 календарных дней.
В ближайшее время МИИР РК рассчитывает получить результаты согласования. После чего, они будут опубликованы на сайте Министерства.
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