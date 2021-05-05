О ситуации с коронавирусом и вакцинацией рассказали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 5 мая зарегистрировано 22 157 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 13 285. Вакцинировано более 166 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1036,6. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 1,2% до 0,9%

За последние сутки зарегистрировано 189 случаев КВИ, из них в г.Талдыкорган – 46, Талгарском районе – 28, Енбекшиказахском – 25, Жамбылском – 16, Карасайском и Коксуском районах – по 15, Панфиловском – 12, Каратальском – 10, Илийском – 8, Уйгурском – 7, Ескельдинском районе и в г.Текели – по 3 случай, Аксуском – 1 случай. Темп прироста – 0,9% из них 137 симптомных и 52 бессимптомных случаев.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 14 507 человек, за сутки из стационара выписано 49 пациентов, снято с домашней изоляции – 45 человек.

Также первым компонентом привито 166 659 лиц, из них 20 434 медицинских работников, педагогов – 30 654, участковых полицейских – 1636, студентов - 1817, контингентов медико-социальных учреждений - 739, сотрудников силовых структур – 13 606, государственных служащих - 5067, лиц с хроническими заболеваниями - 4870, других лиц – 89 836.

Вторым компонентом вакцинировано 36 388, из них 12 030 медицинских работников, педагогов – 11 168, участковых полицейских – 481, студенты – 146, контингентов медико-социальных учреждений - 82, сотрудников силовых структур – 1580, госслужащих – 891, лиц с хроническими заболеваниями – 523 и других лиц - 6094. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.