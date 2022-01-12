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О ситуации с баллонным газом в Карагандинской области рассказал аким региона

12 Января 2022 20:17
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О ситуации с баллонным газом в Карагандинской области рассказал аким региона

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал, что сейчас власти региона совместно с некоторыми газосетевыми организациями приняли решение о снижении цены на баллонный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким Карагандинской области Женис Касымбек на своей странице в Facebook написал о том, какая работа проводится по снижению цены на баллонный газ.

«Уважаемые жители Карагандинской области!

Поступает много обращений по стоимости газа в баллонах. Действительно, сейчас зафиксирована цена только на автомобильный газ. Поэтому мы совместно с некоторыми газосетевыми организациями приняли решение о снижении цены и на баллонный газ.

На сегодняшний день со стороны восьми компаний уже есть понимание. ТОО «AlemGaz», «Темир-Газ», «УГХ ГАЗOIL», «Хантер АГЗС», «Автогаз Трэйд», «С-Мунай», KazEcoGaz LTD17 и «Алпамыс Атырау» реализуют газ в баллонах от 70 до 105 тенге за литр.

К примеру, в Караганде ТОО «AlemGaz» начало реализацию баллонов по цене от 1 500 до 3 000 тенге без стоимости доставки. В Темиртау 25-литровый баллон стоит 2 500 тенге, 50 литров – 5 000 тенге. В Жезказгане снизили стоимость баллонного газа со 130 тенге до 88 тенге. В Балхаше баллонный газ стоит 85 тенге за литр.

Благодарю руководство компаний за понимание и социальную ответственность. Работа по снижению цены на баллонный газ будет продолжена и с другими компаниями во всех регионах области», – написал Женис Касымбек на своей странице в Facebook.



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#Карагандинская область   #Акимат   #Газификация   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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