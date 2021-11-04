О ситуации по дефициту дизтоплива высказался Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дефицит дизтоплива повлиял не только на рост стоимости дизтоплива, но и породил проблемы для транспортных компаний. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

Напомним, ранее Президент поручил Правительству и акимам приступить к кампании ревакцинации населения.