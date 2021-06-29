О ситуации на финансовом рынке Казахстана в мае 2021 года рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на финансовом рынке в мае 2021 года, рассказали в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в мае 2021 года инфляция составила 0,7% (в мае 2020 года – 0,5%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 7,2% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,3%, непродовольственные товары – на 6,7%, платные услуги – на 5,1%.

В мае 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,6%.

Валовые международные резервы Национального банка за май 2021 года, по предварительным данным, увеличились на 6,5% и составили 36,4 млрд долл. США (с начала года – на 2,3%).

Рост резервов произошел в результате роста портфеля золота на фоне повышения его цены и активов в свободно конвертируемой валюте за счет увеличения средств на депозитах и счетах в Национальном банке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,6 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец мая 2021 года составили 95,0 млрд долл. США.

Денежная база в мае 2021 года расширилась на 4,4% и составила 10 317,2 млрд тенге (с начала года – на 5,5%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 5,1%, до

6 034,9 млрд тенге (с начала года – на 18,6%).

Денежная масса за май 2021 года увеличилась на 2,2% и составила 27 446,6 млрд тенге (с начала года рост на 10,1%), наличные деньги в обращении увеличились на 2,8%, до 2 964,6 млрд тенге (с начала года – на 4,8%).

7 июня 2021 года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

Индикатор TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в мае 2021 года формировался внутри процентного коридора. В мае 2021 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,1% годовых (в апреле 2021 года – 8,8%).

Инструменты денежно-кредитной политики. На конец мая 2021 года отрицательное сальдо операций Национального банка (открытая позиция Национального банка) на денежном рынке составило 5,4 трлн тенге.

Объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямое репо составил 149,0 млрд тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном банке составил 459,8 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 1 672,8 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец мая 2021 года составил 3 173,6 млрд тенге, снизившись за месяц на 6,6%.

В мае 2021 года было проведено 6 аукционов на общую сумму 2 185,2 млрд тенге, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1 632,0 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 8,99%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 453,2 млрд тенге (доходность – 9,13%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 100 млрд тенге (доходность – 9,14%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального банка за май 2021 года составил 2 182,0 млрд тенге.

В мае 2021 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 204,7 млрд тенге. Всего в мае 2021 года было размещено 12 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 2 до 14 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 9,65% до 10,62% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в мае 2021 года снизился на 1,7% и составил 9 885,7 млрд тенге.

На конец мая кривая доходности демонстрировала повышение доходности в сегменте до 4 лет, при этом в сегменте выше 4 лет наблюдалось снижение доходности по сравнению с уровнем конца апреля 2021 года.

В мае 2021 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 426,12 – 429,20 тенге за доллар США. На конец мая 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 428,71 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,1%.

Общий объем операций по валютной паре «тенге – доллар США» за месяц составил 11,1 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,4 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 8,7 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 66,3%, или 5,7 млрд долл. США (в апреле 2021 года – 73,0%, или 7,2 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В мае 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 157,3 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 7,8% (в апреле 2021 года – 170,7 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (146,2 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 7,6%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 65,6%, или 103,2 млрд тенге, российских рублей – 28,9%, или 45,4 млрд тенге, евро – 5,4%, или 8,5 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 0,1% (снижение на 5,4% г/г), на покупку евро – на 2,5% (рост на 14,0% г/г). Расходы на покупку российских рублей в сравнении с предыдущим месяцем, напротив, снизились на 23,0% (рост в 1,5 раза г/г).

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2021 года составил 24 482,0 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 3,4%, до 12 679,5 млрд тенге, депозиты физических лиц – на 0,8%, до 11 802,5 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,4%, до 15 462,0 млрд тенге, в иностранной валюте – на 1,7%, до 9 020,0 млрд тенге. Уровень долларизации на конец мая 2021 года составил 36,8% (в декабре 2020 года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в мае 2021 года увеличились на 2,9%, до 7 768,5 млрд тенге, в иностранной валюте - на 4,2%, до 4 911,0 млрд тенге (38,7% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 2,0% до 7 693,5 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 1,2% до 4 109,0 млрд тенге (34,8% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 16 846,9 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 677,5 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 169,4 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в мае 2021 года составила 7,3% (в мае 2020 года – 7,6%), по депозитам физических лиц – 8,6% (10,3%).

Объем кредитования банками экономики на конец мая 2021 года составил 15 640,6 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,6%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 3,9%, до 7 431,1 млрд тенге, физическим лицам – на 3,3%, до 8 209,5 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,4%, до 13 627,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,0%, физическим лицам – на 3,3%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 12,6%, до 2 013,1 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 12,9%, кредиты физическим лицам снизились на 4,4%. Удельный вес кредитов в тенге на конец мая 2021 года составил 87,1% (в декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 3,9%, до 13 412,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 1,6%, до 2 227,8 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за май 2021 года выросло на 12,2%, до 2 827,0 млрд тенге (18,1% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора – 29,3%), торговля (21,4%), строительство (8,0%) и транспорт (5,9%).

В мае 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,6% (в мае 2020 года – 11,4%), физическим лицам – 17,5% (17,6%).

По состоянию на 1 июня 2021 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За май 2021 года через платежные системы Национального банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,5 млн транзакций на сумму 68,0 трлн тенге (по сравнению с апрелем 2021 года уменьшение по количеству составило 5,3%, увеличение по сумме – 6,2%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 250,2 тыс. транзакций на сумму 3,8 трлн тенге.

На 1 июня 2021 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 53,7 млн единиц. Из них в мае 2021 года 47,8% платежных карточек (25,6 млн) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за май 2021 года проведено 532,1 млн транзакций на сумму 7,4 трлн тенге (по сравнению с апрелем 2021 года количество транзакций увеличилось на 15,3%, сумма – на 7%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 95,5% (508,3 млн тенге). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 77,1% (5,7 трлн тенге).

В мае 2021 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,2 млн переводов на сумму 78,1 млрд тенге. Уменьшение объема переводов денег по сравнению с апрелем 2021 года составило 14,3%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 76,8% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 93,5% от общей суммы (73,1 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 23,2% от общего количества (0,1 млн транзакций) и 6,5% от общей суммы (5,0 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 21,0 млрд тенге.

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июня 2021 года составили 12 702,5 млрд тенге, уменьшившись за январь-май 2021 года на 211,0 млрд тенге, или на 1,6%.

За январь-май 2021 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 654,1 млрд тенге до 6 208,7 млрд тенге на 1 июня 2021 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2021 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-май 2021 года составила 1,5 трлн тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2021 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (40,5% и 25,5% от общего объема пенсионных активов соответственно).