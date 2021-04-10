О системе «экстеншн» в сфере АПК рассказал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о выстраивании системы массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Елбасы Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», перед АПК поставлена задача выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. Одним из инструментов некоммерческой передачи знаний субъектам АПК является система распространения знаний, которая призвана помогать фермерам применять достижения науки и передового опыта в своих хозяйствах», - проинформировал Сапархан Омаров в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, разработана Концепция Национальной системы распространения знаний «экстеншн» в сфере АПК на базе вузов, НИИ, ОПХ и частного бизнеса, где кардинально пересмотрен подход к предоставлению услуг по распространению знаний для субъектов АПК, предусматривающая:

- обеспечение прямого доступа СХТП к результатам научно-технической и инновационной деятельности, а также ускоренное внедрение передовых технологий в сельскохозяйственное производство;

- формирование «Проектного офиса» по реализации программы распространения знаний с привлечение специалистов неправительственных организаций (НПП «Атамекен», Союзов, ассоциаций, палат и др.), а также пул отечественных и зарубежных экспертов;

- перечень тематик семинаров, выбор экспертов и лекторов, перечень сельхозпредприятий по проведению семинаров формируется по предложениям отраслевых неправительственных организаций (НПП «Атамекен», отраслевые Ассоциации, Союзы, Палаты и МИО);

- формы и способы предоставления услуг по распространению знаний (онлайн, офлайн, точечное консультирование, научно-технологическое сопровождение, видеоуроки, СМИ и печатные раздаточные материалы и др);

- расширение охвата субъектов АПК путем онлайн обучения, видеоуроков, интернет ресурсов, соцсетей. Продвижение сайтa agrobilim.kz - организация обратной связи от слушателей. Выявление проблемных вопросов и совершенствование предоставление услуг. (Фронт-, Мидл-, Бек-офисы).

Основными инструментами передачи знаний в рамках новой системы распространения знаний являются:

- дистанционные обучающие мероприятия, в рамках которого планируется предоставление отечественными и зарубежными экспертами консультации в онлайн режиме;

- проведение обучающих семинаров и курсов на базе действующих производственных площадок;

- предоставление отечественными и зарубежными экспертами консультации с дальнейшим сопровождением при внедрении сельскохозяйственных технологий;

- готовые видеоролики, пояснения на вопросы, буклеты, научнопопулярные статьи, различная информация справочного характера для широкого доступа размещаются на интернет-портале «Агробилим».

«Система будет опираться на республиканском уровне (КазНАУ, КазАТУ, ЗКАТУ), областном уровне (40 ЦРЗ на базе НИИ, СХОС/ОПХ, из которых уже создано 25) и возрождение сельских консультационных центров на базе аграрных колледжей и базовых хозяйств на районном уровне (163 ИКЦ на базе СХТП и средне-специальных учебных заведений). В выделяемых денежных ресурсах предлагается предусмотреть расходы на поддержание базовых эксплуатационных затрат функционирования инфраструктуры системы распространения знаний ЦРЗ», - отметил министр.

Кроме того, в рамках займа Всемирного Банка Развития для Проекта «Программа устойчивого развития животноводства, ориентированная на результат» Индикатора 3 «Количество мелких и средних хозяйств, охваченных усовершенствованной системой консультирования» предусмотрено финансирование в размере 100 млн. долларов США на 5 лет (2021-2025 годы). Данный индикатор 3 планируется реализовать в рамках подпрограммы 100 бюджетной программы 267.