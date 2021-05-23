О штрафах за зимнюю резину предупредили водителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали, почему летом опасно использовать зимние шины и предупредили о штрафах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, за один вечер на посту КП «Южный» выявили пять автомобилей на зимней «резине». Определить их легко по характерному щёлкающему звуку.

«Использование шипованных шин летом опасно. По своим свойствам они не предназначены для эксплуатации на летних дорогах: не обеспечивают достаточного сцепления, могут лопнуть от перегрева. Поэтому эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения, в летний период – с июня по август - запрещена. Скоро водители, использующие их до сих пор, станут правонарушителями», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Привлекать к административной ответственности будут по статье за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Наказание — штраф в размере 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге.