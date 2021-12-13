О штрафах за незаконную вырубку елок предупредили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области создали пять мобильных групп для охраны хвойных насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в состав мобильных групп вошли госинспекторы и полицейские. Организовано дежурство, в том числе на постах основных дорог. Мобильные группы контролируют проведение государственными лесными учреждениями мероприятий по охране молодняков хвойных пород и ограничение на реализацию новогодних елок.
В инспекции напомнили об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев. В частности, за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МПР (291 700 тенге) предусмотрен штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 300 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 400 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП. При этом деревья конфискуют, как и транспорт, и орудия, с помощью которых их срубили.
Если елочку срубили на особо охраняемых природных территориях или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф на физических лиц возрастает до 150 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 450 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 600 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 1500 МРП.
Инспекторы лесного хозяйства призывают жителей региона купить искусственную ель или ель в горшке, которую можно весной высадить в грунт, либо нарядить живую ель во дворе.
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