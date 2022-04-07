О штрафах за двойное гражданство рассказала павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре полиция назвала штраф за двойное гражданство. В регионе казахстанец получил паспорт соседней страны и не сообщил об этом вовремя в миграционную полицию, за что был выдворен, а мог получить штраф в размере больше 600 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 496 части 2 КРКоАП «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства» (такое правонарушение) влечёт штраф в размере 200 месячных расчётных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Например, 29 марта стражи порядка выявили, что 71-летний гражданин Республики Казахстан приобрёл гражданство Российской Федерации, но не сообщил о получении иностранного гражданства в срок, установленный действующим законодательством.

«В отношении мужчины составлен административный материал, материал рассмотрен в суде. Постановлением суда принято решение о выдворение иностранца за пределы страны», - сообщил начальник отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Ермек Альжанов.

Сегодня двойное гражданство закон запрещает в Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Украине, Беларуси, Китае, Индии, Иране, Индонезии, Японии, Андорре, Монако, Бахрейне, Кувейте, Лаосе, Малайзии, Конго, Джибути, Эфиопии, Ботсване, Бутане, Гаити, на Багамах и Кубе, а также в целом ряде других государств.

В некоторых странах иметь два паспорта можно с поправками. К примеру, в Австрии нельзя быть гражданином сразу двух государств, но разрешается иметь два паспорта тем, кто имеет второе гражданство по праву рождения. И в Германии нельзя, но разрешается двойное гражданство со странами-членами ЕС и Швейцарией.