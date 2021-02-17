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    19:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    О шторме предупредили жителей восьми областей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей восьми областей республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 17 февраля в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области - туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

    В Кызылординской области - туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

    В Костанайской области местами - туман, гололед, днем на юге - низовая метель.

    В Карагандинской области - гололёд, туман.

    В Атырауской области днем местами ожидается сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

    18 февраля в Карагандинской области ожидаются ночью местами снег, днем осадки (дождь, снег), 19 февраля на большей части осадки (дождь, снег). Местами туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

    18, 19 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный снег. Местами туман, метель. Ветер северо- восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23- 28 м/с.


    Теги:
    Атырауская область Погода Северо-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Карагандинская область Главная Западно-Казахстанская область Актюбинская область Акмолинская область
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