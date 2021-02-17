НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей восьми областей республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 17 февраля в Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области - туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области - туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами - туман, гололед, днем на юге - низовая метель.

В Карагандинской области - гололёд, туман.

В Атырауской области днем местами ожидается сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

18 февраля в Карагандинской области ожидаются ночью местами снег, днем осадки (дождь, снег), 19 февраля на большей части осадки (дождь, снег). Местами туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

18, 19 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный снег. Местами туман, метель. Ветер северо- восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23- 28 м/с.