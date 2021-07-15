15:42, 15 Июль 2021 | GMT +6
О шторме предупредили жителей шести регионов РК
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».
16 июля в Акмолинской области ожидаются ночью и утром местами туман. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.
В Атырауской области - сильная жара до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.
В Карагандинской области - ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются гроза, ночью местами туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. г.
В Туркестанской области - местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.