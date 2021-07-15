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    15:42, 15 Июль 2021 | GMT +6

    О шторме предупредили жителей шести регионов РК

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    16 июля в Акмолинской области ожидаются ночью и утром местами туман. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

    В Атырауской области - сильная жара до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

    В Карагандинской области - ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с.

    В Павлодарской области местами ожидаются гроза, ночью местами туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. г.

    В Туркестанской области - местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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