О шторме предупредили жителей шести регионов РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

16 июля в Акмолинской области ожидаются ночью и утром местами туман. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области - сильная жара до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области - ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, ночью местами туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. г.

В Туркестанской области - местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.