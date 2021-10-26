О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шести областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром 27 октября на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром 27 октября на западе и в центре Актюбинской области ожидается туман

На востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью на западе области туман.

На юге Павлодарской области ожидается гололед, на северо-востоке области сохраняется ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

27-28 октября на юге, западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный 27 октября ночью на востоке области, днем на большей части 15-20 м/с. 28 октября ветер ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днем 27 октября на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.