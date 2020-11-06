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О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана

6 Ноября 2020 19:00
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О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях республики, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 7 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, ветер, местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается ветер, 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер. местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской области ожидается северо-западный ветер, местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается туман. Ветер северо- западный, западный, местами 15-20 м/с.


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