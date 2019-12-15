О шторме предупредили жителей ряда регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, 16 декабря в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 95-100 %.

Днем 16 декабря в Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.