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О шторме предупредили жителей ряда регионов страны

15 Декабря 2019 20:24
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О шторме предупредили жителей ряда регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, 16 декабря в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 95-100 %.

Днем 16 декабря в Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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