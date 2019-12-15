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О шторме предупредили жителей ряда регионов страны
15 Декабря 2019 20:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеТуман, низовая метель, гололед ожидаются в Казахстане 14 декабря Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Балхаше 14 декабря Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны
По информации Казгидромета, 16 декабря в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Вероятность шторма 90-95 %.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
В Туркестанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.
В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 95-100 %.
Днем 16 декабря в Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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