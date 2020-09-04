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О шторме предупредили жителей двух областей республики
4 Сентября 2020 22:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей двух областей республики, передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», утром и днем 5 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 95-100%.
В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
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