О шторме предупредили жителей двух областей республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О шторме предупредили жителей двух областей республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», утром и днем 5 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 95-100%.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.