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    18:05, 27 Январь 2021 | GMT +6

    О шторме предупредили жителей четырех областей Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях республики объявлено штромовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 28-29 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

    28-29 января в Карагандинской области местами ожидается туман.

    28 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

    28 января в Костанайской области местами ожидается туман.


    Теги:
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