18:05, 27 Январь 2021 | GMT +6
О шторме предупредили жителей четырех областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях республики объявлено штромовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 28-29 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
28-29 января в Карагандинской области местами ожидается туман.
28 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
28 января в Костанайской области местами ожидается туман.