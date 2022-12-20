О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана

20 Декабря 2022, 19:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По инфомации РГП «Казгидромет», 21 декабря на западе, севере Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере области 15-20, в Жарминском районе - порывы 23 м/с.

На большей части Акмолинской областиожидаются снег, днем на востоке области - сильный снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на юге, центре области - порывы 15-20 м/с.

Днем 21 декабря в горных районахожидается сильный снег. 21-22 декабря на юге, севере области, в горных районах - туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 21 декабря - порывы 23-28 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской областиожидается гололед. Ночью и утром на севере, северо-востоке области - туман.



В северной части Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на дорогах - снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем в северной половине области - порывы 17-22, временами 25 м/с

На юге К останайской областиожидается метель. Ветер западный, юго-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области - гололед, низовая метель. Ветер западный на севере, в центре области 15-20 м/с

На северо-востоке, юге, в центре Мангистауской областиожидается гололед.

На юге Павлодарской области - низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 м/с.

В горах Туркестанской областиожидаются сильные осадки. На юге области сохраняется туман. Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области - гололед, метель. Ветер западный, северо-западный ночью в горных и северных районах, утром и днем на большей части области 15-20, днем в горных районах - порывы 23-28 м/с.

В северной части Улытауской областиожидаются гололед, низовая метель, на дорогах - снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем в северной половине области - порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Шымкенте - гололед, метель. Ветер западный, северо-западный утром и днем - порывы 15-20 м/с.