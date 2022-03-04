О шторме предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгмдромет», 5 марта на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на северо-западе, юге области днем порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, днем на юге области - 25 м/с

На западе Атырауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на западе, востоке и в центре области порывы 23-28 м/с.

В северной, центральной части Восточно-Казахстанской области - туман, гололед. Ночью в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

6 марта в ВКО - ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в центре, на юге, северо-востоке области временами 30 м/с и более, 7 марта - ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на западе, северо-востоке области временами 30 м/с и более. 5-6 марта - повышение температуры воздуха от 0-5 до 2-10 тепла.

6, 7 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гроза. На севере области, в горных районах туман. 07 марта ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

5 марта на востоке, севере Западно-Казахстанской области области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед. г. Караганда: ночью и утром 05 марта ожидается туман, днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман. На востоке и юге области - низовая метель. Ветер юго-восточный, на юге области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с.

Ночью 5 марта на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

В городе Нур-Султане временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем 5 марта на западе Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, ветер юго-западный, южный 15-20 м/с. На юго-западе области - туман.

5, 6 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 6 марта 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юге, западе области временами 30 м/с и более. Днем 6 марта повышение температуры воздуха до 2-7 тепла.

В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных дождей, в период 5 – 7 марта 2022 года в Туркестанской и Жамбылской областях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В городе Шымкенте утром и днем 5 марта ожидается сильный дождь.